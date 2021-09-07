Kuru üzüm fiyatları açıklandı mı? Kuru üzüm fiyatları ne kadar 2021?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görevlerinden olan hububat ve bakliyat piyasasında düzenleyici tedbirler alma kapsamında kuru üzüm fiyatlarına dair detay açıklandı. Bu kapsamda Kuru üzüm fiyatları açıklandı mı? Kuru üzüm fiyatları ne kadar 2021? soruları da yanıt buldu.

Kuru üzüm fiyatları açıklandı mı? sorusunun tarımla ilgilen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuru üzüm fiyatlarının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar konuya dair sık sık araştırmalar yapmakta. Peki, Kuru üzüm fiyatları açıklandı mı? Kuru üzüm fiyatları ne kadar 2021?

KURU ÜZÜM FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

TMO, 2021 kuru üzüm fiyatlarını açıkladı. TMO'dan yapılan açıklamada, Kurumun ana görevi hububat ve bakliyat piyasasında düzenleyici tedbirler almak, gerektiğinde Cumhurbaşkanı kararı ile diğer tarım ürünleriyle ilgili verilecek görevleri yürüttüğü hatırlatıldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"TMO, 2021 yılında hububat ve bakliyatta yaşanan kuraklığın etkisini en aza indirmek ve arzın kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla tüm imkanlarını seferber etmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kurumumuz, hububat ve bakliyatta yürütmüş olduğu yoğun faaliyetler yanında ihracatta ülkemizin lider olduğu ve daha önce de görev verilen fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir piyasalarını da yakından takip etmektedir.

Kurumumuzca açıklanan alım fiyatları ürünlerin bu fiyatların altında işlem görmesini önlemek amacıyla belirlenen bir eşik fiyattır. Alım fiyatları belirlenirken üretim, tüketim, üretici maliyeti, geçen yılki fiyatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasalarındaki gelişmeler gibi bir çok faktör dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda, kuru kayısı ve kuru incir piyasaları yakından izlenmeye devam edilecektir. Kuru üzümde ise üreticilerimize referans fiyat olması amacıyla 2021 yılı TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları kalitesine göre aşağıda belirtilmiştir."

KURU ÜZÜM FİYATLARI NE KADAR 2021?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm, 6111 (10 numara) için 14 lira, 6112 (9 numara) için 13 lira, 6113 (8 numara) için 12.50 lira, 6114 (7 numara) için 12 lira fiyat belirledi.

ZİRAAT ODALARININ 9 NUMARA KURU ÜZÜM FİYAT BEKLENTİSİ 16,5 LİRA

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 9 numara kalitedeki Manisa sultani çekirdeksiz üzümde alım fiyatını, 16,5 lira olarak beklediklerini bildirdi.

Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Abdullah Şenol, toplantının ardından yaptığı açıklamada, fiyat beklentilerini oluştururken geçen yılki taban fiyatın üzerine yıllık enflasyon farkını ve üreticinin bu yılki girdi maliyetlerini göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Şenol, "Bu sene bizim girdi maliyetlerimizde mazot, gübre, elektrikte kur farkından dolayı aşırı yükselme yaşanmıştır. Bunları bazı alarak bizde arkadaşlar ile aramızda istişare yaparak üzümün maliyetini çıkardık." dedi.

Bu yıl üzüm bağlarının zirai don zararına da uğradığını hatırlatan Şenol, "Bu zararın üstüne aşırı sıcak zararıyla da karşılayınca rekoltemiz bir önceki yılın altında kaldı. Tarımsal girdilerimizin en büyük kalemleri olan gübre, ilaç, yevmiye, elektrik ve motorinde enflasyonun çok üzerinde artış olmuştur. Bu nedenlerle 2021-2022 sezonu 9 numara kuru üzüm taban fiyatının 16,50 lira olarak belirlenmesi üreticilerimizin beklenti ve umududur. Yüzde 85'i ihraç olan kuru üzümün rekoltesindeki düşüş ve kur artışı dikkate alındığında üreticilerimizin beklentisinin haklı olduğu anlaşılmaktadır." diye konuştu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yaş ve kuru üzümde rekoltenin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanacağına dikkati çeken Şenol, rekoltede geçen yıla göre düşüş öngördüklerini belirterek sezonun üreticilere, ihracatçılara ve tüm sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıklamıştı.