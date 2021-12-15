KÜRTÜN'DE MAHALLİ SINIRLARIN YENİDEN ÇİZİLMESİNE TEPKİ

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köylerine ait arazilerin Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlanmasına karşı basın açıklaması yapıldı.

Yöre halkın adına konuşma yapan Gümüşhane Kürtün Sivil Toplum Platformu Başkanı Salim Koca, mahalli sınırların 1931, 1951 ve 2006 yıllarında yapılan tapu kadastro çalışmalarıyla çizilerek kesinleştiğini söyledi. Koca, '2005,2009 ve 2015 yıllarında merkez valilerince inceleme yapıldı ancak çalışmaların sonuçları taraflara tebliğ edilmedi. Yapılan bu 3 çalışmanın sonunda 2021 yılı mayıs ayında ise görevlendirilen merkez valileri dördüncü defa burada inceleme yapmış, dinlenen bilir kişiden sınırların 1939 ve 1951'de kesinleşen sınırlar olduğu öğrenmiştir. 2006 yılında bu sınırlara uyularak belirlenen tapu kadastro çalışmalarına yapılan itirazların mahkemece reddedilmesine, söz konusu sınırla ilgili hiçbir kayıt dikkate alınmadan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tek taraflı olarak çizdiği sınırlar kanunsuz olduğu halde dikkate alınmış ve kararname bu doğrultuda yayınlanmıştır' dedi.

'HAKSIZLIK YAPILDI'

Kanunla belirlenmesi gereken il ve ilçe sınırlarının kararname ile değiştirilerek Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köylerinin mağdur edildiğini savunan Koca, 'Bu üç köyün kadimden beri kullandıkları yaylaları, ormanları, meraları, içme suyu ve kaynakları Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Gökçepınar Mahallesi sınırları içerisine alınmıştır. Kanunsuz ve gerçeklere aykırı olarak yapılan uygulamaların iptal edilmesi, sınırlarımızın eski haline getirilerek yeniden düzenleme yapılması önemli talebimizdir. İlçemize bağlı Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köylerimiz mağdur olduğu gibi il ve ilçe sınırlarımızda da değiştirilerek ilçemiz ve ilimize de hak etmediği bir haksızlık yapılmıştır' diye konuştu.