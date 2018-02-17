Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yöresel kıyafetler, el sanatları ile Trabzonlu sanatçıların resim ve heykellerinin sergilendiği "Kurtuluşunun 100. yılında Trabzon" etkinlikleri başkentte başladı.

Trabzon Vakfınca Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen etkinliklerin açılışı nedeniyle bir kokteyl düzenlendi.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ruşen Keleş, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun anısına düzenlenen etkinliklerle kentin tarihi ve kimliğinin tanıtılacağını belirtti.

Keleş, bir hafta sürecek etkinliklerde ziyaretçiler için sanat, kültür, müzik ve edebiyat gibi pek çok alanda sunum ve konuşmalar yapılacağını bildirdi.

Günün anısına Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Asil'e plaket verdi.

Etkinlikte Kuzeyin Uşakları grubu, Trabzon yöresine ait halk oyunları gösterileri yaptı.

Trabzonlu sanatçıların resim, heykel ve seramik sergilerinin yer aldığı etkinlikte, Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübünün sergisi, geçmişten günümüze Trabzon kadınının giyiminin gösterildiği "Tarihi Süreçte Kadın Giyimi" sergisi, el sanatları ile Trabzon kitapları satış ve imza stantları bulunuyor.

Trabzonlu karikatür sanatçılarının eserlerinin de sergileneceği etkinlikler, 25 Şubat'a kadar sürecek.