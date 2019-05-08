Kurtuluş Savaşı Belgeleri" Samsun'da Sergilendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Devlet Arşivleri Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarına dair çok özel yazışmalarından oluşan "Kurtuluş Savaşı Belgeleri Sergisi" törenle açıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'ndaki serginin açılışını Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptı.

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu belgeler, Devlet Arşivleri Başkanlığının arşivlerinde yer alıyor. Belgelerin orijinal görüntülerinin altında açıklayıcı bilgiler bulunuyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkmasından önceki dönemden başlıyor ve Amasya'ya kadar olan bölümü içeriyor." dedi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışı öncesi yapılan yazışmalar ve alınan kararlarla ilgili belgeleri içeren sergide, 7 Kasım 1918 ile 28 Ağustos 1957 dönemine ait 26 adet belge yer alıyor.

Belgeler arasında, 30 Nisan 1919 tarihli Mülga Yıldırım Orduları Kumandanı Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa'nın, Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayin edildiğine dair Sultan Mehmet Vahdettin'in emri ve tayin belgesi, 18 Mayıs 1919 tarihli "Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişliği"ne tayin olunan Mustafa Kemal Paşa'nın görev ve yetkilerine dair talimatnamenin içeriğinin uygun görüldüğüne dair Meclis-i Vükela kararı", 19 Mayıs 1919 tarihli "Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişi ve Padişahın Fahri Yaveri Mirliva Mustafa Kemal Paşa'nın öğleden önce saat 08.00'de Samsun'a ulaşarak görevine başladığına dair telgrafı", 9 Haziran 1919 tarihli, Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verilerek İstanbul'a çağrıldığı, Hariciye Nezaretinden Dahiliye Nezaretine gönderilen tezkire" gibi resmi yazışmaların örnekleri bulunuyor.

Sergi 8-10 Mayıs tarihlerinde ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA