Kutlamaları çeken basın mensubu canlı yayından aracından böyle düştü

Kutlamaları çeken basın mensubu canlı yayından aracından böyle düştü Kozan'da kurtuluş kutlamalarını çeken basın mensubu aracın üstünden düştü, canlı yayını kesmedi.

Kutlamaları çeken basın mensubu canlı yayından aracından böyle düştü

ADANA - Kozan'da kurtuluş kutlamalarını çeken basın mensubu aracın üstünden düştü, canlı yayını kesmedi. O anlar canlı yayında yer alırken çevredeki vatandaşların düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan'ın Ermeni ve Fransız işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri için düzenlenen konvoyda çekim yapan Kozan Belediyesi Basın Birimi sorumlusu Erol Karaoğlan canlı yayında araçtan yola düştü. Kutlamaları canlı yayınlayan Kozan Belediyesi Basın birimi sorumlusu Erol Karaoğlan canlı yayından çıkmadı o anları an ve çekmeye devam etti. Konvoyda ki aracın kasasından düşen basın mensubu aynı anda kurtuluş coşkusunu telefonu ile kaydeden bir vatandaşında telefon görüntülerine yansıdı. 112 sağlık ekiplerinin Kozan devlet hastanesine kaldırdığı Karaoğlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Kozan belediye Başkanı yaralı Erol Karaoğlan'ın durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül