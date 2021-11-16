Kurtulmuş: "(Sezai Karakoç'un vefatı) Gerçekten Türkiye'nin abidevi şahsiyetlerinden birisidir" - Haberler
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Kurtulmuş: "(Sezai Karakoç'un vefatı) Gerçekten Türkiye'nin abidevi şahsiyetlerinden birisidir"

AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İş İnsanları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği toplantıya katıldı.

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İş İnsanları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği toplantıya katıldı. Kurtulmuş, basın mensuplarına şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatına dair açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş: (Sezai Karakoç'un vefatı) Gerçekten Türkiye'nin abidevi şahsiyetlerinden birisidir

Kurtulmuş: (Sezai Karakoç'un vefatı) Gerçekten Türkiye'nin abidevi şahsiyetlerinden birisidir

Kurtulmuş: (Sezai Karakoç'un vefatı) Gerçekten Türkiye'nin abidevi şahsiyetlerinden birisidir

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AA / Emir Sultan Demirci - Son Dakika Haberleri

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