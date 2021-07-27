Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ahmedov ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile görüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile görüştü.

Kurtulmuş, görüşmede yaptığı konuşmada, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) davetlisi olarak geldikleri Azerbaycan'da verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiklerini, son derece faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile de bir araya gelerek verimli istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Kurtulmuş, YAP yetkilileri ile yaptıkları toplantılarda gelecek dönemde somut projeler gerçekleştirme konusunda mutabık kaldıklarını, her iki siyasi partinin birikimlerini ortaya koyarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği artırmak, iki halkın daha fazla yakınlaşmasını siyasi partiler kanalıyla da kuvvetlendirmek için çalışmaları güçlendireceklerini vurguladı.

Karabağ'da tarihi bir zafer kazanılarak 30 yıldır işgal altında bulunan toprakların kurtarıldığını dile getiren Kurtulmuş, Azerbaycan halkını kutladı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ahmedov, YAP ile AKP arasındaki ilişkileri önemsediklerini, iktidardaki siyasi partilerin ilişkilerinin iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ahmedov, Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı manevi ve siyasi desteğin zaferin elde edilmesinde büyük rolü olduğunu belirterek gösterdikleri destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Görüşmede AK Parti'den Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov