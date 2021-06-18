Kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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Kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'de kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Tunceli'de kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Pertek ilçesi Çataksu Köyüne bağlı Aşağıyakabaşı Mezrasında Ali Kaplan'ın sürüsüne kurt saldırdı. Saldırı sonucu keçilerden biri kaçarken kayalara sıkışarak mahsur kaldı. Sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sarp kayalıklarda mahsur kalan keçinin kurtarılması için İl AFAD Müdürlüğünden destek istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi halat yardımı ile kurtararak sahibine teslim etti. - TUNCELİ

Kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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