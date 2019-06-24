"Kürtlerin PKK'dan ayrılma ve Öcalan alternatifi bir çizgiyi bulma inisiyatifi söz konusu"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 23 Haziran’da tekrarı yapılan yerel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın ortak adayı olan Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ı açık ara bir farkla geride bırakarak, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 23 Haziran'da tekrarı yapılan yerel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın ortak adayı olan Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ı açık ara bir farkla geride bırakarak, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.
Her ne kadar resmi olarak Millet İttifakı'nın içinde yer almasalar da, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) her iki seçimdeki duruşunun seçim sonuçları üzerinde belirleyici olduğu değerlendiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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