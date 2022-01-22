Son dakika: Ahıra gelen kurtların malaklı ve çoban köpekleriyle uzaklaştırılması güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika: Ahıra gelen kurtların malaklı ve çoban köpekleriyle uzaklaştırılması güvenlik kamerasında

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir ahıra gelen kurt sürüsünün Aksaray Malaklısı ve diğer çoban köpeklerince uzaklaştırılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir ahıra gelen kurt sürüsünün Aksaray Malaklısı ve diğer çoban köpeklerince uzaklaştırılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ağır kış koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan kurtlar ilçeye bağlı Akgöl yaylasında hayvancılıkla uğraşan Dursun Arık'a ait ahıra geldi.

Aksaray Malaklısı ve diğer çoban köpekleri kurt sürüsünü ahırdan uzaklaştırdı.

Köpeklerin kurtlara saldırdığı ve ahırdan uzaklaştırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kurtların sinsice ahıra yaklaşması, malaklı ve diğer çoban köpeklerinin kurtlara saldırması ve onları uzaklaştırması yer aldı.

Son dakika: Ahıra gelen kurtların malaklı ve çoban köpekleriyle uzaklaştırılması güvenlik kamerasında

Son dakika: Ahıra gelen kurtların malaklı ve çoban köpekleriyle uzaklaştırılması güvenlik kamerasında

Son dakika: Ahıra gelen kurtların malaklı ve çoban köpekleriyle uzaklaştırılması güvenlik kamerasında

AA - Son Dakika Haberleri

Aksaray Malaklısı, Aksaray, Güncel, Haber

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