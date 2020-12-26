Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu

26.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:11

Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu IĞDIR - Sürü halinde gezen kurtlar karşılarına çıkan köpekleri parçalayarak telef etti.

Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu

IĞDIR - Sürü halinde gezen kurtlar karşılarına çıkan köpekleri parçalayarak telef etti.

Iğdır'a yağan kar yağışı ve zorlu kış şartları nedeniyle arazide yiyecek bulamayan kurt sürüsü, yerleşim yerine indikten sonra iki köpeği parçalayarak telef etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yiyecek bulmaya çalışan ve yerleşim yerine yaklaşan kurt sürüsü, köpekleri görünce tedirgin olup daha sonra onları izlemeye başladı. Bu esnada kurt sürüsünü gören köpekler havlayarak karşılık verdi. Kendilerine doğru gelen kurt sürüsünü gören köpeklerden biri kaçınca, diğer köpek tek başına sürüye saldırarak adeta meydan okudu.

"Arkadaşını yalnız bırakmadı"

Kaçan ama daha sonra arkadaşının tek başına kurtların arasında kaldığını gören köpek, kurt sürüsüne saldırdı. Kalabalık olan kurt sürüsü iki gruba ayrılarak köpekleri aralarına aldı. Saldırıya uğrayan köpekler her ne kadar dirense de, kurtların sayıca üstün olması nedeni ile daha fazla direnemedi. Kurt sürüsü, aralarına aldıkları köpekleri sürükleyerek yerleşim yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu
Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu
Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu
Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu
Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mustafa Er Okan Buruk Halis Özkahya Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:11:53. #1.14#
title