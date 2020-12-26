Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu

Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu

IĞDIR - Sürü halinde gezen kurtlar karşılarına çıkan köpekleri parçalayarak telef etti.

Iğdır'a yağan kar yağışı ve zorlu kış şartları nedeniyle arazide yiyecek bulamayan kurt sürüsü, yerleşim yerine indikten sonra iki köpeği parçalayarak telef etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yiyecek bulmaya çalışan ve yerleşim yerine yaklaşan kurt sürüsü, köpekleri görünce tedirgin olup daha sonra onları izlemeye başladı. Bu esnada kurt sürüsünü gören köpekler havlayarak karşılık verdi. Kendilerine doğru gelen kurt sürüsünü gören köpeklerden biri kaçınca, diğer köpek tek başına sürüye saldırarak adeta meydan okudu.

"Arkadaşını yalnız bırakmadı"

Kaçan ama daha sonra arkadaşının tek başına kurtların arasında kaldığını gören köpek, kurt sürüsüne saldırdı. Kalabalık olan kurt sürüsü iki gruba ayrılarak köpekleri aralarına aldı. Saldırıya uğrayan köpekler her ne kadar dirense de, kurtların sayıca üstün olması nedeni ile daha fazla direnemedi. Kurt sürüsü, aralarına aldıkları köpekleri sürükleyerek yerleşim yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ