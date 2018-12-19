Kurtlar ve Çakallar Vizyonda

Bir dönemin Ülkücülerinin başından geçen olayları beyaz perdeye taşıyan filmde çok iyi bilinen fakat bugün hala çözümlenemeyen "Derin Devlet ve Gladio"nun sır perdeleri aralanırken, Ülkücülerin bu yapılara karşı direnişi anlatılıyor.

Türkiye'nin karanlık yılları, gençlik üzerine oynanan kirli oyunlar, memleket evlatlarının birbirlerine düşürülüşü ve gençlerin dönem içindeki konumlarının sinema diliyle anlatıldığı filmde yaşanmış olayların işlenmesi de eserin önemini ortaya koyuyor.

Cezaevinde aynı koğuşta başlayan Ülkücü ve Solcu arkadaşlığının cezaevi sonrasında "Türkiye, Gladio ve Derin Devlet" üçgeninde nasıl sürdüğünü çarpıcı şekilde anlatan yapım, bugüne kadar işlenmemiş bir konuyu sinemaya aktarması sebebiyle de farklı bir önem taşıyor.

Filmin her sahnesi titizlikle çalışılırken işkence ve çatışma sahnelerinde özel makyajlar ve efekteler ustaca kullanılmış. Yapımın sürükleyici sahnelerin yanında gerçekliğin üst seviyede yansıtıldığı işkence sahneleri de yapımın sinematik özelliklerini ayrı bir yere koyuyor...

"Kurtlar ve Çakallar" filminin iddiası ise bugüne kadar çok farklı gözler ve ideolojilerle anlatılmaya çalışılan karanlık olayları, gerçeklerden yola çıkarak anlatabilmek… Filmin yönetmeni ve senaristi M. Bilgehan Karaca bu iddiayı; "Seksen sonrasında Ülkücü Gençlerin yakasını bırakmayan ve onları bataklığa çekmeye çalışan karanlık odaklara karşı Kurt direnişi sergileyen Ülkücü Gençlerin iyi anlaşılmasıdır. Milletin gerçek evlatlarının çakallara karşı nasıl bir mücadele verdiğinin sinemaya aktarımıdır." diyerek ifade ediyor.

Alparslan Türkeş'in de canlandırıldığı filimde başrollerde Ali Buhara Mete, Kemal karakterine, Can Beslen Cengiz'e ve Tayfun Sav da Bekir karakterlerine hayat veriyor.

Ankara ve Tarsus'ta bir yılda çekilen ve yapımcılığını Oğuzhan ÖZKAN ve M. Bahadır KARACA' nın gerçekleştirdiği "Kurtlar ve Çakallar" filminin senaryosu Bektaş Topaloğlu, Kubilay Öz ve M. Bilgehan Karaca tarafından yazılmış. Yapımın konsept danışmalığı ise Türkiye'nin en büyük siyaset arşivinin sahibi Metin Turhan, filmin müzikleri de Kaya Kuzucu imzası taşıyor.

Filmin Galası ise 21 Aralık 2018 Perşembe Günü Saat 18.00 Taurus AVM Çankaya/Ankara Adresinde yapılıyor. Galaya sanat dünyasının ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin katılması bekleniyor.

"Kurtlar ve Çakallar" tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de 21 Aralık'tan itibaren Cinemaximum Solonları'nda gösterime girecek.

Kaynak: Bültenler