Kurtlar Vadisi oyuncusu Akıncı dizisinde! Murat Parasayar kimdir? Akıncı Yusuf kimdir?
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Kurtlar Vadisi oyuncusu Akıncı dizisinde! Murat Parasayar kimdir? Akıncı Yusuf kimdir?

05.02.2021 07:44 | Son Güncelleme: 05.02.2021 07:48
Kurtlar Vadisi oyuncusu Akıncı dizisinde! Murat Parasayar kimdir? Akıncı Yusuf kimdir?

Kurtlar Vadisi dizisinde Sarp Günsel karakteri canlandıran Murat Parasayar, Akıncı dizisiyle ekranlara geri döndü. Kurtlar Vadisi oyuncusu Akıncı dizisinde yer alacak. Murat Parasayar Akıncı dizisine dahil oldu. Peki, Murat Parasayar kimdir? Akıncı Yusuf kimdir?

Başrolleri Şükrü Özyılmaz ve Büşra Develi'nin paylaştığı diziye, Murat Parasayar Akıncı dizisine dahil oldu. Kurtlar Vadisi oyuncusu Akıncı dizisinde yeniden ekranlara dönecek. Akıncı dizisinin seyircileri Murat Parasayar Akıncı dizisine dahil oldu. Murat Parasayar kimdir? Akıncı Yusuf kimdir? merak ediyor.

MURAT PARASAYAR AKINCI DİZİSİNE DAHİL OLDU! AKINCI YUSUF KİMDİR?

ATV ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Akıncı dizisine yeni bir oyuncu daha katılıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde rol almasıyla bilinen Murat Parasayar Akıncı dizisinde Yusuf karakterini canlandıracak.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Akıncı dizisinde! Murat Parasayar kimdir? Akıncı Yusuf kimdir?
- Murat Parasayar-

MURAT PARASAYAR KİMDİR?

1966 yılında doğan Murat Parasayar Bursa'da dünyada dünyaya geldi. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Murat Parasayar, birçok sayıda reklam filmi, katalog ve defile çalışmalarında yeni bir yüz oldu. Ayrıca sunuculuk yapan Murat Parasayar, oyunculuğa1992 yılında yayınlanan 'Barışta Savaşanlar' isimli dizide başrol oynamasıyla başlamıştır. Bugüne kadar, Senarist, 4N1K, Meleklerin Mucizesi, Benzersiz, Belalım Benim, Sen Allahın Bir Lütfusun , Camdan Pabuçlar, Hesaplaşma, Kurtlar Vadisi ,Hayatımın Aşkı, Tövbeler Tövbesi, Aşkımızda Ölüm Var, Benim İçin Ağlama, Pusu gibi birçok dizi ve filmde rol almıştır.

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