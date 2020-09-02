Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı
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Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu ve seslendime sanatçısı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Oyuncu bugün gözyaşları içinde Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

02.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:03

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran 62 yaşındaki ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze namazına, yeni yayınlanacak olan Maria ile Mustafa dizisinden rol arkadaşları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in yanı sıra, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği, Haldun Boysan'ın yakınları ve ünlü isimler katıldı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı defnedildi
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı defnedildi
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı defnedildi
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı defnedildi
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı defnedildi
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı defnedildi
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
ÇAKIR: BİZ SENİ 2015 TE GÖMDÜK ÜSTAD
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KEDİMİ UÇAK ÇARPTI: kurtlar vadisinde baron hariç konseyden pek insan kalmadı. Allah rahmet eylesin
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SERCAN: teyze çıplak gelseydin!
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