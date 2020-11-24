Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan kimdir? Devrim Parscan kimdir? Devrim Parscan neden öldü?
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Orhan karakterine hayat veren tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatına gözlerini yumdu. Peki Devrim Parscan kimdir? Kaç yaşında vefat etmiştir? Hangi dizilerde oynamıştır?
Türk dizi tarihinin ünlü isimleri arasında yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın yardımcısı rolüyle hafızalara kazınan Devrim Parscan'ın ölüm haberinin ardından meslektaşları başsağlığı mesajları paylaştı.Ünlü oyuncunun yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Devrim Parscan kimdir? Kaç yaşında vefat etmiştir? Hangi dizilerde oynamıştır? İşte detaylar haberimizde...
DEVRİM PARSCAN KİMDİR?
Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'deAnkara'da doğan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. 24 Kasım 2020 yılında vefat etmiştir.
Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır. 2003 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir.
DEVRİM PARSCAN NEDEN ÖLDÜ?
24 Kasım 2020 yılında 83 yaşında hayatına gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Sarıpınar 1914
12 Öfkeli Adam
Beş Katlı Binanın Altıncı Katı
Suçlu mu Şuçsuz mu
Gazete Gazete
Kedİ
FİLMLERİ
Naciye'yi Kim Sevmez - 2005
Kızma Birader - 2005
Sil Baştan - 2004
Kurtlar Vadisi - 2003-2004
Seni Yaşatacağım - 2002
Bizim Aile - 2001
Herkes Kendi Evinde - 2000
Cumhuriyet- 1998
Sibel - 1998
İlk Aşk - 1997
Zehra Ana - 1996
Köşe Kapmaca - 1996
Kurtuluş - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Yolcu - 1994
İskilipli Atıf Hoca - 1993
Bir Kadın Yüzü - 1993
Kızımı Arıyorum - 1993
Zirvedekiler - 1993
Varyemez - 1991
Madde 438 - 1990
Dehşet Gecesi - 1989
Polis Dosyası - 1989
Hünkarın Bir Günü - 1989
Biz Ayrılamayız - 1988
Kızım ve Ben - 1988
Mazideki Kadın - 1986
Savunma - 1986
Taçsız Kraliçe - 1984
O Kadın - 1982
Tanrıya Feryat - 1980
İşte Bizim Hikayemiz - 1978
Sayılı Dakikalar - 1965
Küçük Hanımın Kısmeti - 1962
Küçük Beyefendi - 1962
Gümüş - 2007
Doğruluk Ekseni - 2010
Selam Bahara Yolculuk - 2015