Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan kimdir? Devrim Parscan kimdir? Devrim Parscan neden öldü?
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Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan kimdir? Devrim Parscan kimdir? Devrim Parscan neden öldü?

24.11.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:48
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan kimdir? Devrim Parscan kimdir? Devrim Parscan neden öldü?

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Orhan karakterine hayat veren tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatına gözlerini yumdu. Peki Devrim Parscan kimdir? Kaç yaşında vefat etmiştir? Hangi dizilerde oynamıştır?

Türk dizi tarihinin ünlü isimleri arasında yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın yardımcısı rolüyle hafızalara kazınan Devrim Parscan'ın ölüm haberinin ardından meslektaşları başsağlığı mesajları paylaştı.Ünlü oyuncunun yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Devrim Parscan kimdir? Kaç yaşında vefat etmiştir? Hangi dizilerde oynamıştır? İşte detaylar haberimizde...

DEVRİM PARSCAN KİMDİR?

Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'deAnkara'da doğan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. 24 Kasım 2020 yılında vefat etmiştir.

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır. 2003 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir.

Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan kimdir? Devrim Parscan kimdir? Devrim Parscan neden öldü?

DEVRİM PARSCAN NEDEN ÖLDÜ?

24 Kasım 2020 yılında 83 yaşında hayatına gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Sarıpınar 1914

12 Öfkeli Adam

Beş Katlı Binanın Altıncı Katı

Suçlu mu Şuçsuz mu

Gazete Gazete

Kedİ

FİLMLERİ

Naciye'yi Kim Sevmez - 2005

Kızma Birader - 2005

Sil Baştan - 2004

Kurtlar Vadisi - 2003-2004

Seni Yaşatacağım - 2002

Bizim Aile - 2001

Herkes Kendi Evinde - 2000

Cumhuriyet- 1998

Sibel - 1998

İlk Aşk - 1997

Zehra Ana - 1996

Köşe Kapmaca - 1996

Kurtuluş - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Yolcu - 1994

İskilipli Atıf Hoca - 1993

Bir Kadın Yüzü - 1993

Kızımı Arıyorum - 1993

Zirvedekiler - 1993

Varyemez - 1991

Madde 438 - 1990

Dehşet Gecesi - 1989

Polis Dosyası - 1989

Hünkarın Bir Günü - 1989

Biz Ayrılamayız - 1988

Kızım ve Ben - 1988

Mazideki Kadın - 1986

Savunma - 1986

Taçsız Kraliçe - 1984

O Kadın - 1982

Tanrıya Feryat - 1980

İşte Bizim Hikayemiz - 1978

Sayılı Dakikalar - 1965

Küçük Hanımın Kısmeti - 1962

Küçük Beyefendi - 1962

Gümüş - 2007

Doğruluk Ekseni - 2010

Selam Bahara Yolculuk - 2015

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