Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? Ali Eyüboğlu merak edilenleri anlattı

Yıllar önce yayınlanan ve günümüzde hala konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi dizisinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeniden çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konu hakkında Necati Şaşmaz ile konuşan gazeteci Ali Eyüboğlu da olayın tüm detaylarını anlattı.

Dizide Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur ve Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'un çekimlerinde yer alacağı yönündeki haberleri "Böyle bir teklif yok" diyerek yalanladı. Ancak buna rağmen dizinin hayranlarının yaptığı paylaşımlarından dolayı iddiaların ardı arkası kesilmemeye başladı.

"HAYRANLAR DİZİNİN HANGİ KANALDA OLACAĞINI BİLE SÖYLEDİ"

Dizinin yıllar sonra gündem olmasıyla ilişkin bir yazı yazan Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, "Kurtlar Vadisi Kaos dizi başlayacak mı?" isimli yazısında şunları yazdı: "Yazılanlara bakılırsa 'Kurtlar Vadisi Kaos' çoktan ekranlarda olmalıydı; ama değil. 'Kurtlar Vadisi Kaos' için birçok kanalın adını telaffuz eden dizinin fanları, sonunda Show TV'de karar kıldı. Ancak kanal yönetimi bunu doğrulamadı. 'Kurtlar Vadisi' internette çok tıklandığından sosyal medyada çok beğenildiğinden mi bilmiyorum, haberlerin ardı arkası gelmedi.

ÇİĞDEM BATUR VE KENAN İMİRZALIOĞLU İDDİALARI YALANLADI

"Projede 'Savcı Leyla'yı canlandıran Çiğdem Batur, Instagram'da takipçileriyle yaptığı sohbette, 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ekrana dönecek misin?' sorusuna, 'Bu konudaki her haberde adım var, fakat doğruluk payı yok' diye yanıt verdi.

İnternette 'Kurtlar Vadisi Kaos'u köpürtmeye devam edenler 'Kim Milyoner Olmak İster?' ekrana ara verince bu kez yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu da dizinin kadrosuna dahil etti. İmirzalıoğlu, 'Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazetelerden okudum. Oyunculuğu bırakmadım. Teklif gelirse bakarız' dedi.

NECATİ ŞAŞMAZ'IN ÇELİŞKİLİ CEVABI KAFA KARIŞTIRDI

Kanal yalanladı, dizide oynayacakları yazılanlar, 'Haberimiz yok' dedi. O zaman bu yazılanların kaynağı ne? Kanaatim o ki, Necati Şaşmaz'ın 'Kaos' üzerine yaptığı açıklamalar 'Kurtlar Vadisi' fanlarını da umutlandırıp gaza getirdi. 'Bir şeyi 40 defa söylersen olur' derler. 'Olumlamanın gücü'ne inanan Necati Şaşmaz ve 'Kurtlar Vadisi' fanlarınınki de o hesap. Nereden mi çıkardım bunu?

'Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor' haberleri internette ilk çıkmaya başladığında basın danışmanına mesaj atıp, Necati Şaşmaz'ın bu konudaki görüşünü istedim. 'Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekrana dönecek mi?' soruma o gün Necati Şaşmaz'ın verdiği yanıt şuydu: 'Bu merak mı? Bumerang mı?' Bir soruya soruyla yanıt vermek 'Evet' veya 'Hayır' yerine 'Havet' demek; kırmızı ya da yeşil ışık yerine sarı ışık yakmak demek!"