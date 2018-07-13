Kurtlar Vadisi" Dizisine "İftira" ve "Hakaret" Davası

Bir televizyon kanalında yayımlanan programda "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında yapılan yorumlarda "iftira" ve "hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla programın sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 sanığın 8 yıl dörder aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında zorla getirilme kararı bulunan sanık Nihat Doğan ile avukat katıldı. Duruşmada, şikayetçiler oyuncu Necati Şaşmaz ile Pana Filmi de avukatları temsil etti.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Nihat Doğan, suç tarihinde Beyaz TV'de yorumcu olarak çalıştığını belirterek, "15 Temmuz darbe girişiminden muhtemelen 15 gün sonra medyaya Pana Film'in film yapmak suretiyle Kurtlar Vadisi Darbe ismini satın aldığı düştü. Medyada bu konu zaten sonuna kadar irdelendi ve işlendi. Biz de Beyaz TV'de yapmış olduğumuz programda yorumcu olarak şüphelerimiz noktasında kendilerine birkaç soru yönelttik. Zaten yöneltmiş olduğumuz sorular da medyada sorulan sorulardı." dedi.

Şikayetçi Necati Şaşmaz'ı tanımadığını ve kendisiyle hiçbir husumetinin olmadığını dile getiren Doğan, "Buradaki yapmış olduğum eleştirilerin tamamı yapım firmasının eylemiydi. Neticede Kurtlar Vadisi Darbe ismini Necati Bey'in kendisi değil, yapım şirketi satın almıştı. Buradaki konu da Necati Bey'i değil, yapımcıyı bağlar. Ben asla Necati Şaşmaz FETÖ'cüdür demedim. Necati Şaşmaz vatan hainidir hiç demedim. Böyle bir şeyi kabul etmem de zaten mümkün değildir. Necati Şaşmaz insanların teveccüh duyduğu, filmleri de başarılı olan bir sanatçı arkadaşımızdır." diye konuştu.

Programda iki gazeteci arkadaşı ile düşünce özgürlüğü kapsamında fikirlerini dile getirdiklerini savunan Doğan, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, müştekiler Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat'ın, uzun yıllar televizyonda gösterimi yapılan "Kurtlar Vadisi Pusu" adli dizinin yapımcısı olan Pana Film unvanlı şirketin ortağı olduğu hatırlatılıyor.

İddianamede, müştekilerin, Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" adlı programda, yapımcılığını üstlendikleri dizinin yaklaşık 4 yıl önce yayımlanan 159. bölümündeki bazı sahnelerin uydurma görüntülerle bağdaştırılıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suç teşkil eden eylemler yapılacağına dair tehdit şeklinde yorumlandığı, yine ileride kullanmak üzere 2016 yılı Mayıs ayında patent başvurusunu yaptıkları "Kurtlar Vadisi Darbe" isminden FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yaparak kendilerine hakaret edildiğini ve iftira atıldığını belirttikleri aktarılıyor.

Şaşmaz ve Canpolat'ın iddiaların asılsız olduğunu, sorumlu tüm kişilerden şikayetçi olduklarını söylemeleri üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, ilgili televizyon kanalı yönetimiyle yapılan yazılı görüşmede, eylem tarihinde programın sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek tarafından sunulduğu, Cihad Zembat'ın ise yayının sorumlusu olduğunun belirtildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların üzerilerine atılı "hakaret" ve "iftira" suçlarını işledikleri iddiasıyla, 1 yıl 9 ay 15'er günden 8 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.