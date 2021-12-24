TOKAT (İHA) - Kurtlar taburundaki komandolar El-Bab'a gönderildi

TOKAT - Tokat'ta Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığı'nda görev yapan komandolar Suriye'nin El-Bab bölgesine gönderildi.

Tokat'ın Niksar ilçesindeki buluna komada taburda uğurlama tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualarla kurban kesildi. Uğurlama törenine komandoların yakınlarının yanı sıra ördüğü yün çorapları komando personeline hediye eden 89 yaşındaki Ayşe Çakan'da katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende komando andı okundu. 192 komando otobüslerle yeni görev yerlerine gönderilmek üzere havalimanına uğurlandı. Törene; Reşadiye Kaymakamı ve Niksar Kaymakam Vekili Talat Tabur, Tokat İl Afat Müdürü Sn. Süleyman Yiğit katıldı.