Kurtlar sürüye saldırdı: 21 telef, 35 kayıp
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Kurtlar sürüye saldırdı: 21 telef, 35 kayıp

Kurtlar sürüye saldırdı: 21 telef, 35 kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Üzümcü köyü Mezirgoyi mezrasında kurtların saldırdığı sürüdeki 21 küçükbaş hayvan telef olurken, 35'inin ise kayıp olduğu bildirildi.

Hakkari'nin Üzümcü köyü Mezirgoyi mezrasında kurtların saldırdığı sürüdeki 21 küçükbaş hayvan telef olurken, 35'inin ise kayıp olduğu bildirildi.

Hakkari'ye 30 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyü Mezirgoyi mezrasında gece yarısı kurtlar hayvan sürüsüne saldırdı. Saldırıya uğrayan keçi ve koyunlardan 21'i telef olurken, 35'e yakın hayvanın ise kayıp olduğu belirtildi.

35'e yakın hayvanın kayıp olduğu ve arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten mezra sakinleri, ormanlık alan olduğu için arama çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü söyledi. - HAKKARİ

Kurtlar sürüye saldırdı: 21 telef, 35 kayıp
Kurtlar sürüye saldırdı: 21 telef, 35 kayıp
Kurtlar sürüye saldırdı: 21 telef, 35 kayıp
Kurtlar sürüye saldırdı: 21 telef, 35 kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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