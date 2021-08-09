KURTDERE BAŞPEHLİVANI ALİ GÜRBÜZ OLDU

KURTDERE BAŞPEHLİVANI ALİ GÜRBÜZ OLDU Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61. si düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

KURTDERE BAŞPEHLİVANI ALİ GÜRBÜZ OLDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61. si düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Karesi'nin kırsal Kurtdere Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 61. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde 71 başpehlivan arasından finale çıkan Yusuf Can Zeybek son güreşte Ali Gürbüz'e yenildi. 71'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 1000 pehlivanın kol bağladığı güreşlere Dünya Etnaspor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Yağlı Güreş Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Savaştepe Belediye Bakanı Turhan Şimşek, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Kırpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Dünya Güreş Şampiyonu İsmail Balaban, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay, BBP İl Başkanı Zeki Uçar, MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, siyasetçiler, il müdürleri, yağlı güreş ağaları, efsane güreşçiler, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda protokol katıldı.

"OLİMPİYATLARDA BAŞARI KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Güreşlerde konuşan Dünya Etnaspor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konuşmasında Kurtdere Güreşlerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, "Türkiye'nin her yerinde başta güreşler olmak üzere tüm geleneksel sporların gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz. Bundan sonrada özellikle olimpiyatlarda geleneksel sporlarla başarı kazanmaya devam edeceğiz. Bu geleneksel sporlar ile bu ülke kimliğini kültürünü koruyup yaymaya devam edeceğiz" dedi.

Binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği Kurtdereli Güreşleri'ne Yağlı Güreş Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan evsahipliğini yaptı. Yılın ağalığını, açık arttırmada 561 bin lira vermeyi taahhüt eden Abdullah Altıntaş kazandı.

BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ OLDU

Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştirildi. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti. Güreşlerin ikinci gününde de mücadeleler kıyasıya sürerken, son günde ise başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Final mücadelesinde rakibini yere seren Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Musabaka sonrası açıklamalarda bulunan Gürbüz "2019 ve 2021'de de Kırkpınar'da Başpehlivan oldum. Kurtdere'de de oldu. Allah izin verirse altın kemerin sahibi olmak istiyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Yücel Yılmaz ve Dinçer Orkan başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başpehlivanlık güreşleri sonrası protokol üyeleri tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz'e kupasını Dünya Etnaspor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi. Organizasyon sonrası Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, güreşlere katılan pehlivanlara, hakemlere, davetlilere ve güreş organizasyonunda yeralan belediye personeline teşekkür etti. Orkan, organizasyonda yeralan belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre