Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı
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Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı

08.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:41
Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yemek siparişi götürdüğü bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşüp, yaralanan İlker Özer'in (42), bir süre önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirlenince, kendisini kurtarma çalışmalarına katılan 4 itfaiyeci karantinaya alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yemek siparişi götürdüğü bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşüp, yaralanan İlker Özer'in (42), bir süre önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirlenince, kendisini kurtarma çalışmalarına katılan 4 itfaiyeci karantinaya alındı.

Bodrum'daki bir pizzacıda kurye olarak çalışan İlker Özer, dün gece Bitez Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi'nde yapımı devam eden inşaata, sipariş götürdü. Özer, inşaatta, gecenin karanlığında 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Çığlıklarını duydukları Özer'in yanına giden işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkartılan İlker Özer, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Her iki kolunda kırık bulunduğu belirlenip, tedaviye alınan Özer'in bir süre önce yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ancak karantina kurallarını ihlal ederek çalışmaya devam ettiği belirlendi. Bunun üzerine Özer'i kurtaran 4 itfaiye görevlisi karantinaya alındı.


Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı
Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı
Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı
Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı
Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı
Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı
Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

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