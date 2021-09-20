Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Marmaris Aksaz'da düzenlenen Dynamic/Monarch Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Marmaris Aksaz'da düzenlenen Dynamic/Monarch Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya deniz unsurlarının katılımı ile İspanya'nın gözlemci olarak yer aldığı Dynamic/Monarch Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı 15 Eylül'de başlarken, tatbikat 24 Eylül'de sona erecek.

NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan ve bu yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde 11'incisi düzenlenen Dynamic/Monarch Kurtaran 2021 Denizaltı Kurtarma tatbikatında, üç farklı sahada dibe oturmuş, üç denizaltıya kurtarma gemileri ile müdahalede bulunuluyor. Tatbikat 24 Eylül'de sona erecek. - MUĞLA

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Özdemir Kaan Urgancıoğlu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Mesut Özil Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:52:37. #1.11#