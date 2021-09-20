Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Marmaris Aksaz'da düzenlenen Dynamic/Monarch Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya deniz unsurlarının katılımı ile İspanya'nın gözlemci olarak yer aldığı Dynamic/Monarch Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı 15 Eylül'de başlarken, tatbikat 24 Eylül'de sona erecek.

NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan ve bu yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde 11'incisi düzenlenen Dynamic/Monarch Kurtaran 2021 Denizaltı Kurtarma tatbikatında, üç farklı sahada dibe oturmuş, üç denizaltıya kurtarma gemileri ile müdahalede bulunuluyor. Tatbikat 24 Eylül'de sona erecek. - MUĞLA