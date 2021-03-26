Kurtalan ilçesinde öğretmenler köy okulunu güzelleştiriyor
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Kurtalan ilçesinde öğretmenler köy okulunu güzelleştiriyor

Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel
Kurtalan ilçesinde öğretmenler köy okulunu güzelleştiriyor

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde öğretmenler, öğrencilerinin daha rahat ve ferah bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak için okulu tadilattan geçiriyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde öğretmenler, öğrencilerinin daha rahat ve ferah bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak için okulu tadilattan geçiriyor.

Teylan İlkokulunda görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları okullarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Köydeki vatandaşlarla ve kendi imkanlarıyla malzemeleri temin eden öğretmenler, ilk olarak okullarının etrafını tel örgüyle çevirdi.

Okulu onaran öğretmenler, okulun tamamını temizledi ve ağaçlandırma çalışması yaptı.

Teylan İlkokulu Müdürü Hasan Güngör, öğrencilerin teneffüslerde oyun oynayacakları güvenlikli bir alan oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Okul binasının eski olması nedeniyle tadilata ihtiyaç duyulduğunu belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Okulumuzda görevli 2 öğretmen arkadaşımızla kolları sıvadık. Okulun kanalizasyon, tuvalet, su şebekesini onardık. Okul bahçesini ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Öğretmen arkadaşlarımla okulumuzun eğitim kalitesini yükseltecek her alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eğitim binamız oldukça eski. Biz de elimizden geldiğince fiziki olarak öğrencilere eğitim için uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bize çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen köy halkına teşekkür ediyoruz."

Öğretmenler Cuma Soysal ve Suna Akyüz de öğrencilere okulu sevdirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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