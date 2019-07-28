Kurtalan'da yol yapım çalışmaları

Kurtalan'da yol yapım çalışmaları

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy yolu yapım çalışmalarını inceledi.

Kurtalan'da yol yapım çalışmaları

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, köy yolu yapım çalışmalarını inceledi.
Kaymakam Aydın, Gözpınar-Saipbeyli köyleri arasında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köyler arasındaki 4 buçuk kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarına başlandığını belirten Aydın, kısa sürede tamamlanması beklenen yolun vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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