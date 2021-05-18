Kurtalan'da kalp krizi geçiren sağlık personeli hayatını kaybetti
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Kurtalan'da kalp krizi geçiren sağlık personeli hayatını kaybetti

Kurtalan'da kalp krizi geçiren sağlık personeli hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir sağlık personeli geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir sağlık personeli geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kurtalan'da 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Mustafa Cevizli (37) evinde kalp krizi geçirdi.

Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan Cevizli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cevizli'nin cenazesinin otopsinin ardından memleketi Nevşehir'e gönderileceği öğrenildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eylül Sharifov Cevizli'nin ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, "Mustafa kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzgünüz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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