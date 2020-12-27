Kurtalan'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi hayata geçirildi
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Kurtalan'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi hayata geçirildi

27.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:23
Kurtalan'da

Kurtalan Belediyesi "Hoş Geldin Bebek" projesini hayata geçirdi.

Kurtalan Belediyesi "Hoş Geldin Bebek" projesini hayata geçirdi.

Kurtalan Belediyesi hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, yeni doğum yapan annelere içinde bebek malzemelerinin bulunduğu çeşitli hediye paketleri verildi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İhsan Emre Aydın, proje kapsamında 300 aileye destek verileceğini söyledi.

Proje kapsamında Ceylan ve Akkurt ailelerini evlerinde ziyaret eden Aydın, içinde bebek malzemelerinin bulunduğu hediye paketini takdim etti.

Aydın, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, üzüntüsü ve sevincinde halkın yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ailelere, bebeklerin vatana hayırlı bir evlat olması temennisinde bulunan Aydın, bu tür yardımların artarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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