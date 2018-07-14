Kurtalan'da Göletlere Yavru Aynalı Sazanlar Bırakıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kurtalan ilçesindeki 6 gölete 120 bin yavru aynalı sazan bırakıldı.

Tarımsal faaliyetleri çeşitlendirmek ve üreticilere yeni gelir kaynakları kazandırmak amacıyla Kurtalan ilçesinde 6 köyde bulunan göletlere yavru aynalı sazan salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı açıklamada, Kurtalan ilçesinin Kayıklı, Çayırlı, Ekinli, Saipbey, Kayabağlar, Azıklı köylerinde bu uygulamanın gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgede yaşanan huzur ortamı ile tarımsal faaliyetlerin arttırıldığını vurgulayan Demirhan, "Bölgemizde yaşanan huzur ortamı ile tarımsal faaliyetlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek istiyoruz. Bu amaçla 2016 yılında 120 bin, 2017 yılında 560 bin bu yılda 120 bin yavru aynalı sazan balığını göletlere bırakmış olduk. Yeni yapılan barajlarımız ve göletlerimiz ile yakın zamanda su ürünleri konusunda iddialı bir yere gelinecektir. Projelerimizle üreticilerimize yeni gelir kaynakları sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.