KURT SALDIRISINDA YARALANAN EYLÜL'ÜN BABASI: AĞZINDA POŞET GÖTÜRÜYOR SANDIK, KIZIMI GÖTÜRDÜĞÜNÜ...
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KURT SALDIRISINDA YARALANAN EYLÜL'ÜN BABASI: AĞZINDA POŞET GÖTÜRÜYOR SANDIK, KIZIMI GÖTÜRDÜĞÜNÜ...

KAYSERİ'de, parkta oyun oynarken kurt saldırısı sonucu yaralanan Eylül Saykaya (3) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

KURT SALDIRISINDA YARALANAN EYLÜL'ÜN BABASI: AĞZINDA POŞET GÖTÜRÜYOR SANDIK, KIZIMI GÖTÜRDÜĞÜNÜ...
19.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:08

KAYSERİ'de, parkta oyun oynarken kurt saldırısı sonucu yaralanan Eylül Saykaya (3) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızını kurttan kurtaran baba Rıfat Saykaya, "Hayvan ağzında poşet götürüyor sandık. Sonra dikkatli bakınca kızımı götürdüğünü gördük. Koştuk ve bağırdık, kurt kızımı bırakıp gitti" dedi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ 8'inci etap bölgesinde meydana geldi. Rıfat Saykaya, komşusu Turgut Soysal ile evinin önünde araç tamir ederken, kızı Eylül Saykaya ise, parkta oyun oynamaya başladı. Hayvan sesleri duyan baba Saykaya, parka gelen kurdun kızı Eylül'ü götürdüğünü gördü. Saykaya, koşup hayvana taş atarak kurdun kızını bırakmasını sağladı. Yüzünden ve başından yaralanan Eylül, komşularının otomobili ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'POŞET GÖTÜRÜYOR SANDIK'

Baba Rıfat Saykaya, yaşadıkları olayı DHA'ya anlattı. Olay günü evlerinin önünde bulunan otomobilin tamiri için çalıştıklarını belirten baba Saykaya, "Çocuk hemen birkaç metre ileride yanımızda oyun parkındaydı. Bir ses geldi. Hayvan ağzında poşet götürüyor sandık. Sonra dikkatli bakınca kızımı götürdüğünü gördük. Koştuk ve bağırdık, kurt kızımı bırakıp gitti" diye konuştu.

'MAHALLELİ OLARAK TEDİRGİNİZ'

Olay sırasında korkuyla düştüğünü belirten Saykaya, "Kızımı kurtarmak için giderken bir kaç kez düştüm. Kalktığımda hayvanın ağzında bir şey yoktu. Komşumuz çocuğu aldı. Kurt tekrar bize doğru yöneldi. Arkadaşlarımızla sonra gittik, kurdu bulamadık. Kurt önce kızımın kafasının arkasından, daha sonra da çenesinden tutmuş. Yüzünde 10, kafatasında da 15 adet dikiş var. Bu hadiseden sonra dün akşam çevredekiler yine kurt görmüş. Görevliler kapan kurmuş. Mahalleli olarak tedirginiz. 6 senedir burada oturuyoruz, ilk kez böyle bir şey oldu. Çevre koruma ve orman bakanlığı ve emniyet güçleri burada olayla ilgileniyor. Onlar da elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

'AKŞAM ÇIKMAYA KORKUYORUZ'

Görgü tanığı Turgut Soysal ise, "Biz Rıfat ile araca bakıyorduk. Eylül yanımızdaki çocuk parkında oynuyordu. Sesler geldi, kurdun çocuğu alıp götürdüğünü gördük. Arkasından bağıra çağıra koştuk ve taş attık. Kurt çocuğu bıraktı kaçtı. Çocuk ayağa kalktı, aldım eve getirdim. Kurt çocuğu bıraktığı yere geri geldi. Tekrar taşla vesaire uzaklaştırdık. Kurt ilk kez gördük. Buraya köpek geliyordu; ama ilk kez kurt gördük. Kurdun da bir an önce bulunup gerekenin yapılmasını istiyoruz. Yetişkin biri olarak bile akşam çıkmaya korkuyoruz. Yetkililerden gerekli önlemi almasını bekliyoruz. İnşallah yetkililer hayvanı bulurlar biz de rahatlarız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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