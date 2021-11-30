Kurşunlu'da sahil şeridi denizle birleşti - Haberler
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Kurşunlu'da sahil şeridi denizle birleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kurşunlu'da sahil şeridi denizle birleşti

Bursa'nın Kurşunlu sahil şeridinde deniz taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Kurşunlu sahil şeridinde deniz taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Jandarma ekipleri bir süre sahil şeridine araç giriş ve çıkışını kapattı.

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahil şeridinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şiddetli fırtına ve sağanak yağmurun yağmasıyla beraber deniz suyu taştı. Adeta sahil şeridi deniz ile birleşti. Taşan su fırtına sebebi ile caddelere kadar ilerledi. Sahil şeridinde bulunan araçlar ise ilerleyemedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri sahil şeridine bir süre araç giriş ve çıkışına kapattı. - BURSA

Kurşunlu'da sahil şeridi denizle birleşti

Kurşunlu'da sahil şeridi denizle birleşti

Kurşunlu'da sahil şeridi denizle birleşti

Kurşunlu'da sahil şeridi denizle birleşti

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