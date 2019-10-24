Kurşun 2. bölüm fragmanı yayında! Kurşun 1. bölüm izle

24.10.2019 10:22

Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde olduğu Kurşun dizisi, 70'li yıllardaki bir gazeteci ve savcının mücadelesini konu ediniyor. Çarşamba akşamı Fox'da 1. bölümü ile ekrana gelen Kurşun, 2. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Kurşun son bölüm izle…

KURŞUN 1. BÖLÜM FULL İZLE…

2. BÖLÜM FRAGMANI

Gülce, savcı Orhan'ı bulaştığı adamlar ile ilgili olarak uyarır. Ancak geri dönüşü olmayan tehlikeli yolda artık Leyla Devrim'de vardır.

Diğer yandan Leyla'nın annesi, babası Nuri'nin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında ettiğini ancak ondan daha kötü birinin bulunduğunu açıklar. O kişiyi soran Leyla ise Feraye Kargı yanıtını alır. Savcı Orhan, Nuri ve Feraye'nin gözleri önünde yeni tanığı açıklar. Gülce'yi korumanın tek yolu budur…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcı Orhan Atmaca, bir milletvekilinin oğlunun karıştığı cinayeti aydınlatmak için ne pahasına olursa olsun harekete geçer ancak bu yolda hayatı ve sevdiklerinin hayatı tehlikeye girer. İşte tam bu noktada gazeteci Leyla Devrim devreye girer.

Savcı Orhan Atmaca ile dava hakkında konuşmak isteyen Leyla Devrim, hiç olmadık şekilde görüşmek için plan yapar ve savcı aslında her şeyin farkındadır. Devrim ile Atmaca'nın derdi ve amacı aynıdır. Orhan Atmaca'nın katılacağı mahkeme herkes tarafından dört gözle beklenirken, Leyla Devrim'de Atmaca'nın hayatına tehdit teşkil eden babasını engellemek ile meşguldür.

KURŞUN DİZİ OYUNCULARI

70'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan Kurşun dizisinin kadrosunda: Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu yer alıyor.