Kursiyerlerin el sanatları sergisi açıldı
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Kursiyerlerin el sanatları sergisi açıldı

Kursiyerlerin el sanatları sergisi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Halk Eğitimi Merkezinin el sanatları kursiyerleri, Bozüyük ilçesinde sergi açtı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Halk Eğitimi Merkezinin el sanatları kursiyerleri, Bozüyük ilçesinde sergi açtı.

İlçeye bağlı Demirköy Mahallesinde Halk Eğitim Merkezinde ki kursiyerler tarafından kağıt rölyef ve filografi dalında yapılan eserlerden oluşan sergi 3 gün süreyle açık kalacak. Serginin açılışında çalışmalara ve etkinliklere gönüllü katkı sağlayan kişi ve kuruluşlar ile kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi. Kursiyerler arasında bulunan 83 yaşındaki Mihriye Şenol, belgesini alırken alkışlandı. Sergi açılışında konuşan Müdür Sedat Büyük, "Demirköylü kursiyerlerimiz, el sanatları usta öğreticimiz Zeynep Karasu ile hayata daha çok bağlanmak, daha çok üretmek, gizli kalmış sanatsal özelliklerini ortaya çıkarmak, daha çok sosyal ortamlarda bulunmak için merkezimizin açtığı el sanatları kurslarına katılıyorlar. El sanatları kurslarına katılan kursiyerlerimiz, ellerinden gelen gayreti göstererek yaptıkları eserleri sizlerin beğenisine sundu. Kursumuza 24 kursiyer katılmış olup sergilenen eser sayısı yüzdür" dedi.

Sergi açılışına, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Güder, Pazaryeri Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Okur ve Nedim Yıldırım, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Oğul katıldı. - BİLECİK

Kursiyerlerin el sanatları sergisi açıldı
Kursiyerlerin el sanatları sergisi açıldı
Kursiyerlerin el sanatları sergisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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