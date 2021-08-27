Kürşat Tüzmen kimdir? Kürşat Tüzmen kaç yaşında, nereli? Kürşat Tüzmen hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Kürşat Tüzmen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Kürşat Tüzmen kaç yaşında, nereli? Kürşat Tüzmen hayatı ve biyografisi! Kürşat Tüzmen kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Kürşat Tüzmen hakkında araştırmalar yapılıyor. Kürşat Tüzmen kimdir? Kürşat Tüzmen kaç yaşında, nereli? Kürşat Tüzmen hayatı ve biyografisi!

KÜRŞAT TÜZMEN KİMDİR?

Kürşad Tüzmen, 9 Ekim 1958'de Ankara'da doğdu. Babasının adı Nuray, annesinin adı Feriha'dır.

İşletmeci; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Illinois Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzmanı, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Serbest Bölgeler Genel Müdürü, DTM Müsteşar Yardımcısı, Dış Ticaret Müsteşarı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı, İGEME, WEPZA Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. (1999-2000-2001)'de "Yılın Bürokratı" ödüllerini aldı. Milli yüzücülük ve profesyonel olarak dalgıçlık yaptı. Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi oldu.

22. Dönem Gaziantep Milletvekili. 58. Hükümet'te Devlet Bakanı, 59. Hükümet'te Çevre ve Devlet Bakanı, 60. Hükümet'te yeniden Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İngilizce ve Almanca bilen Tüzmen, evli ve 2 çocuk babasıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.