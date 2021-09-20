Kürşat Şahin'den bir ilk; 8 dünya şampiyonu ilk kez aynı ringte

Organizatör Kürşat Şahin, bir ilke imza attığını duyurdu. Şahin'in ikincisini düzenlediği Loca Fight Club organizasyonunda, Türkiye'nin 8 dünya şampiyonu kick boksçusu, 8 ayrı dünya şampiyonuna karşı mücadele etti. Türk sporculardan 5'i galibiyet sevinci yaşadı. Maçlar sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.

Loca Fight Club'ın kurucusu Kürşat Şahin, tüm dünyada ses getiren bir organizasyona imza attı. Geçtiğimiz haziran ayında 7 ayrı kick boks dünya şampiyonunu aynı ringe çıkararak adını tarihe yazdıran Şahin, bu kez kendi rekorunu kırdı. Grand Cevahir Otel'de ikincisi düzenlenen Loca Fight Club'da Türkiye'nin 8 kick boks dünya şampiyonu mücadele etti.

SOSYAL MEDYA REKORU

Kick boksta dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Adem Bozkurt, İsmail Uzuner, Funda Alkayış, Yahya Alemdağ, Cengizhan Kuru, Seda Duygu Aygün, Ünal Alkayış ve Kadir Yıldırım, 8 ayrı dünya şampiyonluk maçına çıktı. Televizyondan canlı olarak yayınlanan maçlar, sosyal medyaya da damga vurdu. Özellikle Instagram, Twitter ve TikTok üzerinden maçlarla ilgili rekor sayıda paylaşım yapıldı.

5 GALİBİYET SEVİNCİ

Türk sporculardan 5'i, Türkiye'ye galibiyet sevinci yaşattı. Fransız rakibi Nazım Djennadi'ye karşı mücadele veren Adem Bozkurt, Hollandalı İlyas Boukyoua ile dövüşen İsmail Uzuner, Rusya'dan Vera Buga ile karşılaşan Funda Alkayış, Tacikistanlı dövüşçü Shahabaddin Bahramian'a karşı mücadele eden Ünal Alkayış ve Hollanda'dan Leroy Don Esajas ile karşı karşıya gelen Yahya Alemdağ, heyecan yüklü maçları kazanmayı başardı.

MÜCADELELERİ TAKDİR TOPLADI

Endonezyalı dövüşçü Thomas Nelson Doeve ile karşılaşan Cengizhan Kuru, Bosna Hersek'ten Ahmed Krnjiç ile karşı karşıya gelen Kadir Yıldırım ve İspanyol Anta Marina Sanchez ile maç yapan Seda Duygu Aygün ise kaybetmelerine rağmen sergiledikleri mücadeleyle takdir topladı. Kürşat Şahin, Loca Fight Club'ın üçüncüsünü Trabzon'da gerçekleştireceğini duyurdu.