Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu
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Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu

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Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan eski Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş suskunluğunu bozdu. Ayvatoğlu'nun gösteriş meraklısı, kendini olduğundan büyük göstermeye çalışan biri olduğunu ifade eden Babaş, Ayvatoğlu'na referans olduğu iddialarını da doğruladı.

Lüks aracında kokain kullandığı görüntülenen, savcılık sorgusunda "pudra şekeri" savunması yapan AK Parti Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, ikinci kez gözaltına alınmasının ardından, "kokain kullandığını" itiraf etti. Şahsın parti ile ilişiği kesildi. Savcı ise Ayvatoğlu'nun arasında bulunduğu 6 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Dün akşam ise Ayvatoğlu hakkında ev hapsi şartıyla adli kontrol kararı verildi.

MİLLETVEKİLİNİN ÖZEL KALEMİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Siyasi birçok isimle fotoğrafı ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu tüm bunları güçlü görünmek adına yaptığını söylemişti. Ayvatoğlu'nun AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu öne sürülmüş bu iddiaları ise bizzat Dağ yalanlamıştı.

AK PARTİ'YE GİRMESİNE SEBEP OLAN KİŞİ KONUŞTU

Öte yandan Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan eski Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İsmail Saymaz'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş

İşte Babaş ile yapılan söyleşiden bir kesit;

* Ayvatoğlu ile nasıl tanıştınız?

- Seçim kampanyasında çalışan bir arkadaştı. Grafik işi yapıyordu. Babasını, annesini, dedesini tanırım. Seçilince belediyeye işçi olarak girdi. Kaynak işçisi değil, geçici işçi. Sosyal işlerle uğraşıyordu. 2018'de geçici görevlendirmeyle kültür ve sosyal işler müdürlüğüne vekalet etti.

* Size kim tavsiye etti?

- Annesi AK Parti'nin kadın kollarında çalıştı, kız kardeşi gençlik kollarında…

* Kültür müdürlüğüne vekalet etti, öyle mi?

- Memur alma imkanımız yoktu. Hizmet alımından aldık. Kadroya geçti, sözleşmeli oldu. Bir yıl vekalet etti. Olay bu.

* Paralı pullu ilişkilere girdiği doğru mu?

- Kısıtlı bütçeyle çalışıyorduk. Paralı pullu ilişkilere girmesi imkansız. 2 milyon TL gibi bütçeyle Türk Dünyası Kültür Başkentliği'ni yürüttük. Devletten bir kuruş destek almadık. Seçim oldu, kaybettik. Bu da ayrıldı. Yedi sekiz ay boşta kaldı. AK Parti Genel Merkezi'nde işe alındı.

* Sizin referansınızla mı?

- Aramışlığım oldu.

* Bu alışkanlıklarını fark etmiş miydiniz?

- Hiç duymadım.

* Araba alım satımını biliyor muydunuz?

Evet, burada galericilerle o işleri yapıyormuş. Gösteriş meraklısı, kendini olduğundan büyük göstermeye çalışan biri. Bu iş (kokain) belediyeden atıldıktan sonra boşta kaldığı süreçte olmuş.

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