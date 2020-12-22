Kürk giydiği için protesto edilen Kylie Jenner, bu kez göğüslerini sergiledi

Geçtiğimiz günlerde kürk giydiği için eleştiri oklarının hedefi olan ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner, yeni paylaşımlarıyla gündemi adeta değiştirdi. Göğüslerini ön plana çıkaran derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Jenner'in paylaşımına milyonlarca beğeni geldi.

Forbes'in "En zengin ünlüler" listesinde yer alan Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, önceki gün yılbaşı alışverişi için kendisine özel açılan bir mağazada alışverişe çıkmıştı. Kürk giydiği için hayvan severler tarafından protesto edilen Kylie Jenner bu haberlerle gündemdeyken paylaşımlarıyla gündemi adeta değiştirdi.

GÖĞÜSLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki takipçisi 200 milyonu geçti. Instagram hesabını aktif kullanan Jenner takipçilerine hayatının her anından paylaşımlar yapıyor. Jenner son olarak göğüslerini ön plana çıkaran derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

TAKİPÇİLERİNİN ÇOĞU ELEŞTİRDİ

Kylie Jenner'ın bu pozları hayranları tarafından beğenilirken çoğu takipçisi ise protestoyu hatırlatarak kendisini eleştirdi.