Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık, sulama barajını da etkiledi

Erzincan'da tarımda su ihtiyacını karşılamak için kullanılan Göyne Barajı'ndaki su seviyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle büyük oranda düştü.

Erzincan'da tarımda su ihtiyacını karşılamak için kullanılan Göyne Barajı'ndaki su seviyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle büyük oranda düştü.

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mesut Aksaray, AA muhabirine, bölgenin yeterli seviyede yağış almaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

Göyne Barajı'nda bulunan su seviyesinin yüzde 6 oranında olduğunu ifade eden Aksaray, şöyle konuştu:

"Yağışlarımızın yeterli olmaması sebebiyle geçen yıl kuraklıkla ilgili bir sıkıntı yaşamıştık. Eylülün ilk haftasına kadar barajın suyunu çiftçimize yetiştirmeye çalıştık. Barajımız tarımsal sulamada kullanılan önemli bir barajdır. Bölgedeki 30 bin dekar tarımsal arazinin su ihtiyacını karşılamaktadır. Yağışların sert ve kısa süreli olması sebebiyle toprağımız suyu filtre etmemektedir. Bu nedenle topraklarımızda kuraklık oranı her geçen yıl artmaktadır. Yağışlarımız bu şekilde devam ederse 2021 yılında tarımsal sulamada sıkıntı yaşayabiliriz."

Artan kuraklık nedeniyle tarımsal suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Aksaray, "Çiftçilerimizden salma sudan uzaklaşmaları ve damlama, yağmurlama sistemlerine geçmelerini istiyoruz. Suyu daha bilinçli kullanmamız lazım. Ülkemizde ve ilimizde her geçen gün su kaynaklarımız azalmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir