Küresel Gündem: Son tasarıyla Türkiye küme düştü

08.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:46

DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'de bu hafta ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump'ın azline ilişkin yasa tasarısı ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ailesinin Mal Varlığının Soruşturulması"na dönük tasarı ele alındı. Uzgel ve Sağlam bu tasarıların ABD siyaseti için anlamına ve Türkiye-ABD ilişkilerine olası etkilerine mercek tuttu.