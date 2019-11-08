Küresel Gündem: Son tasarıyla Türkiye küme düştü
Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'de bu hafta ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump'ın azline ilişkin yasa tasarısı ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ailesinin Mal Varlığının Soruşturulması"na dönük tasarı ele alındı.
DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'de bu hafta ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump'ın azline ilişkin yasa tasarısı ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ailesinin Mal Varlığının Soruşturulması"na dönük tasarı ele alındı. Uzgel ve Sağlam bu tasarıların ABD siyaseti için anlamına ve Türkiye-ABD ilişkilerine olası etkilerine mercek tuttu.
VİDEO: Küresel Gündem: Son tasarıyla Türkiye küme düştü