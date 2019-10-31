Küresel Gündem- Mutabakatlar Türkiye'ye yer açıp PYD'yi koruyor
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşuyor

Küresel Gündem- Mutabakatlar Türkiye'ye yer açıp PYD'yi koruyor

Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem artık her perşembe Gazete Duvar ekranlarında olacak.

31.10.2019 19:46

DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem artık her perşembe Gazete Duvar ekranlarında olacak. Uzgel ve Sağlam, bu hafta Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup, bu mektubun işaret ettiği yeni diplomatik süreç, Rusya ile Türkiye'nin vardığı Soçi Mutabakatı, ABD ile varılan anlaşma, Suriye'nin geleceğini ele aldı.



VİDEO: Küresel Gündem- Mutabakatlar Türkiye'ye yer açıp PYD'yi koruyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et