Küresel Gündem- Mutabakatlar Türkiye'ye yer açıp PYD'yi koruyor

31.10.2019 19:46

DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem artık her perşembe Gazete Duvar ekranlarında olacak. Uzgel ve Sağlam, bu hafta Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup, bu mektubun işaret ettiği yeni diplomatik süreç, Rusya ile Türkiye'nin vardığı Soçi Mutabakatı, ABD ile varılan anlaşma, Suriye'nin geleceğini ele aldı.