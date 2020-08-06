Küresel Gündem... İlhan Uzgel: Trump kaybedeceği seçimi erteletebilir mi?
Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem bu hafta ABD'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiriyor.
06.08.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:56
DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem bu hafta ABD'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiriyor. Uzgel ve Sağlam, salgının ABD ekonomisine etkisini, ülkedeki protestoların ve kutuplaşmanın devlet-toplum ilişkilerine yansımasını, Trump'ın başkanlık seçiminin ertelenmesi çağrısına neden olan faktörleri ele alıyor.
Kaynak: DailyMotion.com