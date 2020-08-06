Küresel Gündem... İlhan Uzgel: Trump kaybedeceği seçimi erteletebilir mi? Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem bu hafta ABD'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiriyor.

DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem bu hafta ABD'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiriyor. Uzgel ve Sağlam, salgının ABD ekonomisine etkisini, ülkedeki protestoların ve kutuplaşmanın devlet-toplum ilişkilerine yansımasını, Trump'ın başkanlık seçiminin ertelenmesi çağrısına neden olan faktörleri ele alıyor.

Kaynak: DailyMotion.com