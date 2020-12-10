Küresel Gündem… İlhan Uzgel: Biden Türkiye'ye yaptırımla başlamaz
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Küresel Gündem… İlhan Uzgel: Biden Türkiye'ye yaptırımla başlamaz

10.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:47

Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'in bu bölümünde Türkiye'yi yakından ilgilendiren, bu hafta düzenlenen AB Konseyi Zirvesi ele alınıyor.

DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'in bu bölümünde Türkiye'yi yakından ilgilendiren, bu hafta düzenlenen AB Konseyi Zirvesi ele alınıyor. Uzgel ve Sağlam, Türkiye dış politikasının ana eksenindeki sorunları, yanlışları ve bunların AB-ABD'deki karşılıklarını tartışıyor.

Küresel Gündem… İlhan Uzgel: Biden Türkiye'ye yaptırımla başlamaz

Kaynak: DailyMotion.com

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