Kurbanlık inek firar etti
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Kurbanlık inek firar etti

Afyonkarahisar'da başıboş halde cadde ilerleyen kurbanlık inek paniğe neden oldu.

Kurbanlık inek firar etti
08.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:17

Afyonkarahisar'da başıboş halde cadde ilerleyen kurbanlık inek paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Selçuklu mahallesi Akarçay mesire alanı civarında anayolda başıboş halde ilerleyen kurbanlık inek, görenleri hayrete düşürdü. Çayırbağ kasabasındaki hayvan pazarına görülürken kamyondan atladığı düşünülen ineğin, yaklaşan kurban bayramı için satılacağı öğrenildi. Saatlerce başıboş halde dolaşan inek trafiktekilere de panik yaşattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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