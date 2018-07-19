Deniz Feneri Derneği, bu Kurban Bayramı'nda da hayırseverlerin kurban bağışlarını yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 22 yıldır olduğu gibi bu yıl da yine mazlumların yanında yer alacak Deniz Feneri, 2018 yılı kurban hisse bedelini yurt dışı 560, yurt içi içinse bin 100 TL olarak belirledi.

Filistin için ise kurban hisse bedeli diğer fiyatlardan farklı olarak bin 700 TL olacak.

Deniz Feneri, bu yılki kurban organizasyonunu "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 40 ülke ve bölgede gerçekleştirerek yüz binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Vekalet yoluyla kurbanlarını Deniz Feneri Derneği'ne bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban bedelinin 560 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl toplam 14 bin hisse vekaletle kurban kesen dernek, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.



Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak Deniz Feneri gönüllüleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, hayat şartlarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek.

Gönüllüler, cami ve mescit, su kuyuları, eğitim merkezleri, yetimhane binaları ve benzeri birçok projeyi de yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak olan gönüllüler, gittikleri bölgelerde, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Kriz bölgelerine öncelik verilecek

Derneğin kurban organizasyonunda, mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yetimhaneler, okullar ve hastanelere öncelik verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Bangladeş ve Arakan ön planda tutulacak.

Kurbanlıklar Deniz Feneri Derneği görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınacak. İslami usullere uygun kesilecek kurbanlar, ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılacak.

Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, görüntü ve kısa mesaj bağışçılara iletilecek. Bayram sonrasında ise kurban kesim sertifikası ve hissedarların isimlerinin okunarak kurbanların kesildiğini gösteren kişiye özel kurban kesim görüntüsü de bağışçıya gönderilecek.

İki dakikada kurban bağışı

Deniz Feneri ayrıca, bağışçılarına iki dakikada kurban bağışı yapma imkanı sunuyor. "www.denizfeneri.org.tr" adresli internet sitesinden kredi kartı ile online ya da "0212 414 60 60" numaralı çağrı merkezin üzerinden kredi kartı ile 2 dakikada kurban bağışı yapmak mümkün.

Deniz Feneri, kredi kartı kullanmayan bağışçıları için de Halkbank, Türkiye Finans, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Vakıfbank ve Ziraat Katılım şubelerinden tahsilat ekranları sayesinde kolayca bağış yapma imkanı sunuyor. Derneğe ayrıca Garanti, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası aracılığıyla da kurban bağışı yapılabiliyor. Bu bankalardan yapılan kurban bağışlarının dekontunu "0212 415 61 61"e fakslamaları gerekiyor.

Deniz Feneri Derneği'ne, çeşitli noktalarda açılacak tanıtım ve bağış kabul stantlarından ve dernek merkezlerinden de kurban bağışı yapılabilir.

Yaklaşık 10 bin yetime bayramlık kıyafet

Dernek, Türkiye ile onlarca ülkede binlerce yetime bayramlık kıyafet yardımında da bulunmayı planlanıyor.

Tüm hayırseverler 150 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık kıyafet hediye edebilir ya da dilerlerse "BAYRAMLIK" yazıp 5560'a göndererek projeye 10 TL destekte bulunabilir.