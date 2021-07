Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' ruhu ile düzenlediği kampanyaya Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'da katıldı.

Başkan Koştu, herkesi belediye aşevi için düzenlenen kurban bağış kampanyası başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kampanyasına da katılmaya davet etti.

Bergama'nın eşsiz güzellikteki tarihi binalarının en güzel örneklerinden birisi olan Taş Bina'da belediye makamında Bergama İlçe Müftü Vekili Ramazan Davşan ve Müftülük Murakıbı Şener Kara'yı kabul eden Başkan Hakan Koştu, "Diyanet İşleri Başkanlığımız düzenlemiş olduğu kurban bağış kampanyası ile önemli bir ibadetimiz olan kurban kesimlerinin yerine gitmesi vazifesini bizler adına yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, "BELEDİYEMİZ AŞEVİ'DE HEMŞEHRİLERİMİZİN BAĞIŞLARINI BEKLİYOR"

Her gün 500 ihtiyaç sahibinin evine kadar üç çeşit sıcak yemek götüren Bergama Belediyesi Aşevi'nin de kurban bağışı kabul ettiğini belirten Başkan Koştu, "Aşevimize kurban bağışında bulunmak isteyenleri de beklediğimizi belirtmek istiyorum. Gönlü zengin hemşehrilerimizin gerek kurban, gerek et ve gerekse kuru bakliyat bağışlarını her zaman yaptıkları Aşevimiz için bu bayramda yardımlarını bekliyoruz. Bağışta bulunmak isteyenler kurbanlarını getirebilecekleri gibi, belediyemiz veterineri kontrolünde belirlenen kurbanlardan da 1.600 TL. ödeyerek alabilir, kesimini görevlilerimize yaptırabilirler. Ayrıntılı bilgi almak isteyen hemşehrilerimiz bize ulaşacakları gibi 0 541 490 09 11 ve 0 536 232 40 11 nolu telefonlarımızdan da ayrıntılı bilgi alabilirler. Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadet ve bağışları kabul eylesin" dedi.

Kaynak: Bültenler