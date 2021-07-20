Son dakika gündem: KURBAN KESERKEN ATARDAMARINI KESTİ, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
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Son dakika gündem: KURBAN KESERKEN ATARDAMARINI KESTİ, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KONYA'nın Ahırlı ilçesinde kurban kesimi sırasında sol kolunun atardamarını kesen Muammer Sarıtaş (55), ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Ahırlı ilçesinde kurban kesimi sırasında sol kolunun atardamarını kesen Muammer Sarıtaş (55), ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde Muammer Sarıtaş, kurban kesimi sırasında ayağı sıkı bağlanmayan hayvanın hareket etmesiyle sol kolundaki atardamarı kesti. Yaralı Sarıtaş, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sarıtaş için 112 Komuta Merkezi'nden hava ambulansı talep edildi. Gelen ambulans helikopterle alınan Muammer Sarıtaş, Konya Şehit Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Muammer Sarıtaş'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Son dakika gündem: KURBAN KESERKEN ATARDAMARINI KESTİ, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
Son dakika gündem: KURBAN KESERKEN ATARDAMARINI KESTİ, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
Son dakika gündem: KURBAN KESERKEN ATARDAMARINI KESTİ, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
Son dakika gündem: KURBAN KESERKEN ATARDAMARINI KESTİ, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
Son dakika gündem: KURBAN KESERKEN ATARDAMARINI KESTİ, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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