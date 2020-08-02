Kurban fiyatlarına 3. gün indirimi
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Kurban fiyatlarına 3. gün indirimi

Kurban Bayramı'nın 3. gününde satışların azalması nedeniyle kurbanlık fiyatları yaklaşık 300 lira düştü.

Kurban fiyatlarına 3. gün indirimi
02.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:39

Kurban Bayramı'nın 3. gününde satışların azalması nedeniyle kurbanlık fiyatları yaklaşık 300 lira düştü.

Adana'da bayramın ilk günü kurban kesemeyen vatandaşlar, bayramın 3. günü hayvan pazarlarına gelerek kurbanlık almaya devam ediyor. Bayramın ilk gününe göre daha sakin olan kurban pazarlarında ise satışların azaldığı görüldü. Satıcılar ise hayvanlarını satabilmek için kurbanlıkların fiyatlarını düşürdü. Yüreğir ilçesinde kurbanlık satan Mehmet Keser, 25 büyükbaş hayvan sattığını belirterek, "Ancak bugün sadece 2 büyükbaş hayvan satabildim. Bu nedenle kurbanlıkların her birinin fiyatını yaklaşık 250 lira indirdim" dedi.

Seyhan ilçesindeki kurban satış ve kesim alanında ise büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu çadırlar toplanmaya başlandı. Pazarda büyükbaş hayvanların tamamına yakınının satılması nedeniyle ilk gün kurban kesmeyen vatandaşlar, satışları devam eden küçükbaş kurbanlıklara yöneldi.

Kurbanlık satıcısı Hasan Gören, pazardaki büyükbaş hayvanların tamamının satıldığını, kendisinin ise elinde kalan bir büyükbaş kurbanlığı satmaya çalıştığını söyledi. Müşterilerin verdikleri fiyatın düşük olduğunu söyleyen Gören, "Müşteriler hem ucuz olsun hem iyi olsun istiyor. Kurbanlıkları 11-12 bin liraya sattık ama bayram yaklaştıkça 10 bin liraya düştü. Bugün 8 bin liradan yukarı fiyat vermiyorlar" diye konuştu.

Küçükbaş hayvan satıcısı Ali Doğan ise satışların bu yıl virüsten dolayı zayıf olduğunu getirdikleri küçükbaş hayvanların, bir kısmının elinde kaldığını bu nedenle bin 500 liraya kadar çıkan fiyatların 800 liraya kadar düştüğünü söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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