Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
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Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 420 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 420 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıldı.

Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan İNFAK-DER, bayram sonrası da ilçedeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Bayram süresince mesaiye devam eden dernek gönüllüleri, kurban kesemeyen evlerin kapılarını aralayarak 120 aileye et ulaştırdı. Kurban Bayramı'nın ardından ilçedeki faaliyetlerini sürdüren dernek, hayırseverler tarafından gönderilen kurban etlerini 300 aileye daha teslim etti. Dağıtımlarda Siverek Engelliler ve Kalkındırma Derneği ve Görme Engelliler Derneği üyeleri de unutulmadı. Dernek gönüllüleri ve hayırseverlere teşekkür eden Siverek Engelliler ve Kalkındırma Derneği Başkanı Şeyhmus Karaburç, "İNFAK -DER üyelerine ve katkıda bulunan tüm hayırseverlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bayram öncesi hak sahiplerine un, gıda kahvaltılık ve bayram şekeri dağıtıldı. Dernek üyeleri bayram boyunca bölgede faaliyet gösterdi, derneğimizin ve diğer vatandaşların talebi zerine bayramdan sonrada et yardımı devam etti. İnsanlığa sağlanan bu anlamlı katkı için bir kez daha İNFAK-DER başkanını ve tüm gönüldaşlarını kutluyorum" dedi.

İNFAK-DER gönüllüsü Serdar Gökmen de bölgede yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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