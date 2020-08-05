Kurban Bayramında Eskişehir'de 70 bin 815 hayvan kesildi
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Kurban Bayramında Eskişehir'de 70 bin 815 hayvan kesildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Kurban Bayramında Eskişehirli üreticilerin yetiştirdiği toplam 70 bin 815 büyük ve küçükbaş hayvanın kesildiği belirtti.

Kurban Bayramında Eskişehir'de 70 bin 815 hayvan kesildi
05.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:02

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Kurban Bayramında Eskişehirli üreticilerin yetiştirdiği toplam 70 bin 815 büyük ve küçükbaş hayvanın kesildiği belirtti.

Dr. Sever, bayram süresince kesilen kurbanlık hayvanlarla ilgili açıklama yaptı. İl Müdürü Dr. Emine Sever, "Eskişehir'de vatandaşlarımız mezbaha, geçici kurban kesim yerleri, evlerde ve köy bahçeleri dahil olmak üzere; kesim alanlarında kurbanlık olarak, 13 bin 310 büyükbaş ve 57 bin 505 adet küçükbaş olmak üzere toplam 70 bin 815 adet hayvan kesmişlerdir. Eskişehir'de kurbanlık hayvan ihtiyacı üreticilerimizin yetiştirdiği büyük ve küçükbaş hayvanlarla karşılanmıştır. Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince, ilimiz hayvan pazarında kontrol noktası oluşturulmuş ve Kurbanlık hayvanlar satış yerlerine kontrol edilerek alınmıştır. Kurbanlık hayvan satış yerlerine kayıtsız, küpesiz, aşısız, hasta ve kurbanlığa uygun olmayan hayvanlar alınmamış ve satış yerine kurbanlık hayvan taşıyan araçların da giriş ve çıkışlarında dezenfeksiyon işlemleri aksatılmadan yapılmıştır. Bayram süresince il genelinde 1 adet tüberküloz vakasına rastlanılmış olup, gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır" dedi.

Eskişehirli üreticilerimizin ilimiz kurban ihtiyacını karşıladıktan sonra diğer illerine de kurbanlık hayvan satışı yaptıkları ve bu bakımdan Kurban Bayramının bereketli geçtiğini ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, İl Müdürlüğü olarak bayram süresince aralıksız çalışan veteriner hekimlere de teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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