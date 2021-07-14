Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecilerini sevindirdi
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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecilerini sevindirdi

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecilerini sevindirdi
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıklaması, Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecileri arasında memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıklaması, Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecileri arasında memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinin bulunduğu Edremit Körfezi, 145 kilometrelik sahil bandı, 30 bine yakın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ön sıralarda geliyor.

Bölgedeki turizm işletmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından rezervasyonlarda artış yaşanıyor.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir termal otel işleten Mehmet Öngen, AA muhabirine, bu kararın halkın daha rahat tatil yapabilmesine imkan sağlamasının yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde işletmelere nefes aldıracağını söyledi.

Karardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Öngen, "Rezervasyonlar hızla devam ediyor. Bayram boyunca büyük bir olasılıkla yüzde 100 dolulukla hizmet vereceğiz." dedi.

Bir başka turizm işletmesinin sahibi Hasan Demiraslan ise özellikle yerli turistlerden yoğun talep geldiğini anlattı.

Tatilcilere tercihlerinden dolayı teşekkür eden Demiraslan, şöyle konuştu:

"Bizim işlerimiz pandemi döneminde de iyi gitti. Hafta sonları İstanbullu misafirlerimiz geldi. Bölge çünkü çok özel bir bölge. Kazdağları dünyanın en kaliteli oksijeninin olduğu bir bölge. Özellikle gelen misafirlerimiz hem denize girebiliyor hem termal sulardan faydalanabiliyor hem de bölgeyi gezebiliyor. Bölgedeki tarihi noktaları, Antandros'u, Sarıkız efsanesinin yaşandığı her bir noktası özel olan İda Dağı'nı görebiliyorlar."

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecilerini sevindirdi
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecilerini sevindirdi
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecilerini sevindirdi
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecilerini sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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