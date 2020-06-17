Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? Kurban bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili!
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Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? Kurban bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili!

Kurban bayramına az bir zaman kaldı ve vatandaşlar Kurban bayramı tatilinin bu sene kaç gün olacağını merak ediyor. Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı haberimizde. Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? Kurban bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili!

Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? Kurban bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili!
17.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:43

Ramazan bayramı bu sene koronavirüs gölgesinde geçti. Vatandaşlar ise Kurban bayramının kaç gün tatil olacağını ve izinler merak ediyor. Herkesin merak ettiği konu olan Kurban bayramı izinleri ile ilgili detaylar haberimizde.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜNÜ – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜNÜ – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜNÜ– 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜNÜ – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜNÜ – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? Kurban bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili!
2020 KURBAN BAYRAMI

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban bayramı tatili için devlet nezdinde resmi açıklama henüz yapılmamıştır. Normal takvimde bayram Cuma günü başlıyor ve Pazartesi günü sona eriyor. Corona virüs nedeniyle tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olacağı ve uzatılmayacağı belirtiliyor. Resmi bir açıklama yapıldığında buradan sizlere duyuracağız.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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