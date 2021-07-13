Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? E- devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu!
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Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? E- devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu!

Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? E- devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu!
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Geçen sene 1000 TL olan ve bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yapıldığını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? E- devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu!

E- devlet üzerinden alınan başvurular halen devam etmekte. Peki, Kurban Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? E- devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu! Kurban Kurban Bayramı pandemi parası başvurusu nasıl yapılır?

KURBAN BAYRAMI PANDEMİ PARASI NEDİR?

Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.

KURBAN BAYRAMI PANDEMİ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Başvuru yapan kişiler T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapabilirler.

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. E-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmından yardım ücreti sonuçlarını öğrenebilirler.

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